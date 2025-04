Ufficiale Il sogno di Santiago Munoz è finito presto, ma la carriera continua: la nuova squadra

vedi letture

Molti dei nostri lettori ricorderanno il film "Goal!" del 2005. Raccontava le vicende di un ragazzo messicano che sognava di sfondare nel mondo del calcio e che

alla fine era approdato in Premier League, esordendo con il Newcastle. Da Santiago Muñez a Santiago Munoz, dal cinema alla realtà, il passo è stato brevissimo: 4 anni fa, il classe 2002 cresciuto nel Santos Laguna e nato a El Paso (Texas, come Marcell Jacobs) era stato ceduto in prestito proprio al Newcastle ma la sua avventura in Inghilterra è durata poco. Oggi, l'attaccante ha firmato con lo Sporting Kansas City, club di MLS.

Ecco il comunicato: "Lo Sporting Kansas City ha annunciato oggi di aver acquisito l'attaccante 22enne Santiago Munoz in prestito dal Santos Laguna, squadra della LIGA MX, per il resto della stagione 2025.

Il prestito di Munoz prevede un'opzione per lo Sporting di esercitare un trasferimento permanente alla fine del 2025. Sarà aggiunto al roster dello Sporting in attesa del suo Certificato di Trasferimento Internazionale, che sarà rilasciato prima della chiusura della finestra di mercato principale della Major League Soccer mercoledì. Munoz, cittadino statunitense e messicano, ha segnato sei gol e fornito sei assist in 81 presenze con il Santos Laguna dal suo debutto nel club nel 2020. Ha giocato 73 partite nella massima serie LIGA MX, partecipando anche alla Leagues Cup e giocando per il Newcastle United Under-21 in Inghilterra dal 2021 al 2023.

Sulla scena internazionale, Munoz ha rappresentato il Messico a livello Under 17, Under 21 e Under 23, vincendo in particolare il campionato Concacaf Under 17 del 2019 e aiutando El Tri a raggiungere il secondo posto nella Coppa del Mondo FIFA Under 17 del 2019".