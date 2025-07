Ufficiale Il St. Pauli di Blessin accoglie un nuovo attaccante: dal Burnley arriva Hountondji in prestito

Il St. Pauli ha ufficializzato un nuovo rinforzo per il reparto offensivo: Andréas Hountondji, attaccante 22enne del Burnley, si unisce al club tedesco in prestito per una stagione. Dopo sei mesi sempre in prestito allo Standard Liegi, dove ha segnato 4 gol e fornito 2 assist in 18 presenze, il nazionale beninese è pronto per una nuova avventura, stavolta in Bundesliga.

Hountondji, 1,90 metri d’altezza e piede destro, può giocare su tutto il fronte offensivo, ma predilige il ruolo di centravanti. Oltre alla cittadinanza beninese, possiede anche quella francese e con la nazionale africana vanta già 14 presenze. Il direttore sportivo Andreas Bornemann ha commentato con entusiasmo il suo arrivo: "Hountondji è un profilo molto interessante. Porta fisicità, velocità e potenza, elementi in linea con la nostra filosofia di gioco. Ha grande potenziale tecnico e una forte presenza offensiva".

Il tecnico Alexander Blessin ha evidenziato le doti tattiche del nuovo arrivato: "È efficace negli inserimenti, pericoloso con entrambi i piedi e nel gioco aereo. È un attaccante completo, utile anche in fase di pressing e transizione". Anche Hountondji ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Sono entusiasta di essere al St. Pauli e di giocare in Bundesliga. Le conversazioni con il club mi hanno convinto: questo è un ambiente speciale e voglio dare il massimo per una grande stagione".