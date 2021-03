Il Sudafrica fallisce la qualificazione alla Coppa d'Africa: passano Ghana e Sudan

Il Sudafrica non prenderà parte alla fase finale della prossima Coppa d'Africa: questo il verdetto emerso dalla doppia sfida del girone C, andata in scena questa sera. La Nazionale di Ntseki, sconfitta per due reti dal Sudan, conclude il suo cammino al terzo posto, alle spalle proprio del Sudan e del Ghana, che ha consolidato il primato con un tre a uno sulla Repubblica di Sao Tome e Principe: ad aprire le danze al dodicesimo è stato l'ex Udinese Opoku.