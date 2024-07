Ufficiale Il Tolosa snellisce l'organico: ceduta l'ala sinistra Flemmings negli Emirati Arabi

Il mercato prosegue e in questa fase diverse squadre in giro per l'Europa stanno provando a snellire l'organico per avere le idee chiare in vista dell'ultimo mese di trattative. In Francia il Tolosa ha chiuso una cessione a titolo gratuito: Junior Flemmings lascia il sodalizio della Ligue 1 e vola negli Emirati Arabi.

L'Ajman Club ha annunciato l'arrivo dell'ala sinistra classe 1996, che nell'ultima stagione aveva giocato in prestito al Vozdovac. In Francia non ha lasciato il segno, così Flemmings ha deciso di trasferirsi negli Emirati.