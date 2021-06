Il Tottenham e l'abbraccio a Eriksen dopo la foto dall'ospedale: "Siamo tutti con te"

Christian Eriksen, dopo il malore che ha sconvolto il mondo nel corso del match contro la Finlandia all'Europeo, è stato circondato dall'affetto di milioni di tifosi da tutto il mondo, compresi quelli delle squadre dove ha giocato negli ultimi anni come il Tottenham. Gli Spurs, questa mattina hanno condiviso una foto del giocatore sdraiato sul letto d'ospedale ma col sorriso e un pollice ben alzato per sottolineare come la ripresa stia procedendo al meglio. "Recupero rapido, siamo tutti con te!" si legge a margine dell'immagine che fa ben sperare anche i tifosi dell'Inter.