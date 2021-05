Il Tottenham replica all'interessamento del Manchester United: Kane non è sul mercato

E' di qualche giorno fa la notizia dell'interessamento del Manchester United per Harry Kane, ma da Londra hanno risposto puntuali: "Il nostro bomber non è sul mercato". Il centravanti classe '93 è considerato fondamentale per il progetto degli Spurs e, stando a quanto raccontato dallo Standard Evening, non sarà presa in considerazione nessun'offerta per lui.