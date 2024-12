Ufficiale Il Valladolid non è più ultimo e ha un nuovo allenatore: squadra affidata a Diego Cocca

Con la vittoria nello scontro diretto disputato ieri contro il Valencia, il Real Valladolid ha lasciato l'ultima posizione in classifica de LaLiga e ora guarda al futuro con maggiore fiducia.

Un futuro che vedrà un nuovo allenatore prendere il comando della squadra: si tratta di Diego Cocca, scelto per sostituire Paulo Pezzolano, esonerato a inizio dicembre. L'argentino è reduce da una breve parentesi come CT del Messico, diretto in appena sette partite. Prima aveva guidato - tra le altre - Tigres, Atlas, Racing, Huracan e Rosario Central.