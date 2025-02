Ufficiale Real Valladolid sempre più ultimo, nuovo ribaltone: via Diego Cocca dopo 8 partite

vedi letture

È durata solo per otto partite l'avventura di Diego Cocca sulla panchina del Real Valladolid. Il club spagnolo, precipitato nelle ultime settimane e ultimo in classifica a ben otto punti dalla salvezza, ha esonerato il 53enne tecnico argentino.

L'annuncio è arrivato in serata. Il bilancio dell'ex CT del Messico è davvero pessimo: una sola vittoria (in campionato contro il Betis) e ben sette sconfitte, tra cui quella in Copa del Rey contro il modesto Ourense.