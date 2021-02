Il West Ham non rinuncia a En-Nesyri. Il Siviglia ha rifiutato 27 milioni, in estate nuovo assalto

Dopo averci provato nell'ultima finestra di mercato, il West Ham non è intenzionato a rinunciare all'idea di ingaggiare Youssef En-Nesyri. Il club londinese, in cerca del sostituto di Sebastien Haller (passato all'Ajax), aveva offerto al Siviglia 27 milioni di euro. Una somma importante che però gli andalusi hanno rifiutato, per un giocatore che si è rivelato davvero importante e che farà comodo fino al termine della stagione, con la formazione di Lopetegui impegnata su più fronti. In estate se ne riparlerà sicuramente, perché il marocchino è ancora il primo nome sulla lista di David Moyes. Lo riporta il Daily Star.