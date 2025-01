Ufficiale Indonesia, scelto il nuovo commissario tecnico: è l'ex Milan e Barça Patrick Kluivert

Con un video sul proprio account Istagram la Federazione calcistica dell'Indonesia ha annunciato la nomina a nuovo commissario tecnico della Nazionale maggiore di Patrick Kluivert.

PATRICK KLUIVERT, LA BIO - Nato il 1° luglio 1976 ad Amsterdam, è stato un attaccante di primo piano del panorama internazionale, famoso per la sua carriera all'Ajax e al Barcellona. Cresciuto nei Lancieri, vinse la Champions League nel 1995 e giocò in club come Milan, Newcastle e PSV Eindhoven. Con la nazionale olandese, segnò 40 gol in 79 partite. Dopo il ritiro nel 2008, ha intrapreso una carriera da allenatore e dirigente lavorando in società come Twente, Nazionale Olandese, Nazionale di Curaçao, PSG (direttore sportivo), Nazionale del Camerun (vice allenatore), Barcellona (responsabile del settore giovanile) e Adana Demirspor.