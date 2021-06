Infinito Messi. Contro la Bolivia diventa il giocatore con più presenze nella storia dell'Argentina

Quella di ieri sera non è stata solo una vittoria importante nel cammino in Copa America per l'Argentina. Contro la Bolivia infatti Leo Messi, autore di una doppietta per il 4-1 finale, è salito a quota 148 presenze con la nazionale albiceleste divenendo il giocatore con più caps nella storia della rappresentativa argentina. Staccato l'ex compagno ai tempi del Barcellona Javier Mascherano fermo a quota 147.