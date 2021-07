Inghilterra, Maguire rivela: “Mio padre calpestato dai tifosi che hanno sfondato a Wembley”

vedi letture

In un’intervista rilasciata al Sun il difensore dell’Inghilterra Harry Maguire ha rivelato che il padre è uscito malconcio da Wembley a causa del tentativo da parte di alcuni tifosi di sfondare gli ingressi per assistere alla finale dell’Europeo contro l’Italia. Il padre del difensore è infatti finito a terra ed è stato calpestato riportando una sospetta frattura a due costole: “Mio padre fatica a respirare perché è caduto nel fuggi fuggi generale ed è stato calpestato. Non è stata una bella esperienza e si è anche molto spaventato. Per fortuna non aveva, come capita spesso quando viene a vedermi, mio nipote o uno dei miei figli sulle spalle altrimenti sarebbe stato peggio, sono contento che i miei figli siano stati a casa. - continua Maguire – Il modo in cui certe persone si sono comportate è totalmente sbagliato, hanno terrorizzato gli altri tifosi e specialmente i bambini anche se nella stragrande maggioranza i tifosi sono stati incredibili”.