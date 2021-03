Inghilterra, Rashford risponderà alla chiamata. Nonostante il problema al piede

Nonostante un infortunio al piede l’attaccante Marcus Rashford risponderà alla chiamata della Nazionale inglese e si unirà ai compagni in vista delle sfide di qualificazione a Qatar 2022. Il giocatore oggi non si allenerà e sarà valutato dallo staff medico inglese per capire se potrà allenarsi nei prossimi giorni o meno. Se così non sarà il giocatore del Manchester United dovrebbe saltare la sfida contro San Marino di giovedì per poi tornare a disposizione del ct Southgate per le gare contro Albania e Polonia. Lo riferisce Skysports.com.