Insulti razzisti agli inglesi: il Portsmouth indaga su alcuni giocatori dell'Academy

Dopo gli errori dal dischetto nella finale contro l'Italia, Bukayo Saka, Jadon Sancho e Marcus Rashford sono stati sommersi da insulti, tra cui anche alcuni di stampo razzista sui social network, che hanno fatto indignare tutto il mondo. Dei tanti insulti ricevuti dai giovani inglesi, alcuni sarebbero stati scritti anche dai giovani dell'Academy del Portsmouth, che sui social hanno usato parole molto pesanti contro i tre inglesi. "Bombardategli la casa", "Dovete morire", e tanti altri insulti razzisti. Per questo, il club ha comunicato di aver aperto un'indagine per chiarire i fatti, che potrebbero avere forti ripercussioni per i giovani dell'Under 18 del club inglese.