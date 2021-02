Intrigo internazionale. La FA inglese tenta lo scippo di Musiala alla Federcalcio tedesca

Si profila una vera e propria battaglia tra federazioni attorno al talento del Bayern Monaco Jamal Musiala. Come riporta SportBILD il 17enne oggi agli ordini di Hans-Dieter Flick è al centro di un vero e proprio pressing da parte della FA, la Federcalcio inglese, per convincerlo a vestire la maglia dei "Tre Leoni".

Musiala, infatti, nonostante sia nato a Stoccarda è cresciuto a Londra e questo gli concede tutto il necessario per entrare a far parte della Nazionale allenata da Gareth Southgate. In più i dirigenti di Sua Maestà avrebbero già mostrato al ragazzo il loro progetto tecnico in previsione futura che lo vuole come cardine del prossimo ciclo assieme a Jadon Sancho e Jude Bellingham.

E la DFB cosa fa? Al momento non sembra preoccuparsi molto del problema. Joachim Low, ct della Germania, ha già dichiarato di voler convocare il 42 del Bayern per i prossimi impegni di marzo, avendo con lui anche un colloquio a margine del match fra Bayern e Hoffenheim all'Allianz Arena.