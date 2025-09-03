Inzaghi ha il suo giovane talento per la difesa: preso per 22 milioni dal Fenerbahce Akcicek
Simone Inzaghi avrebbe tanto voluto Pietro Comuzzo, un giovane difensore da far crescere nel suo Al Hilal. E invece si dovrà "accontentare" di Yusuf Akcicek, talento turco classe 2006 che il club arabo ha prelevato dal Fenerbahce per ben 22 milioni di euro. Questa la nota pubblicata dal sito ufficiale dell'Al Hilal:
"Akçiçek, 19 anni, è uno dei difensori più in vista del campionato turco. Ha giocato nelle giovanili del Galatasaray prima di trasferirsi al Fenerbahçe, crescendo nelle giovanili fino al suo esordio in prima squadra.
A livello internazionale, Akçiçek ha militato in diverse categorie con la sua nazionale, rappresentando la Turchia a livello Under 17, Under 18 e Under 19, oltre ad aver collezionato due presenze con la nazionale maggiore. Si prevede che Akçiçek si unisca alla squadra dopo aver completato il suo impegno internazionale con la nazionale maggiore".
