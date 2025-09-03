Ufficiale Jorge Sampaoli torna in sella: è il nuovo allenatore dell'Atletico Mineiro

Jorge Sampaoli torna in Brasile: è il nuovo allenatore dell'Atletico Mineiro, club che il tecnico argentino ha già guidato nella stagione 2020/21. "65 anni e una ricca esperienza internazionale, il tecnico argentino ha firmato un contratto valido fino alla fine del 2027" ha scritto il club bianconero sui propri canali ufficiali.

L'ex allenatore di Cile e Argentina subentra all'esperto brasiliano Cuca, esonerato dopo non aver raccolto grandi successi recentemente, nonostante il suo glorioso curriculum alla guida del Galo, che ha portato la Copa Libertadores nel 2013, il Brasileirao e la Copa do Brasil nel 2021 e il Campionato Mineiro per quattro volte (2012, 2013, 2021 e 2025).

Sampaoli, invece, era libero dalla sua partenza dalla squadra francese del Rennes a gennaio, dopo un breve periodo di dieci partite iniziato a novembre dello scorso anno. La sua esperienza europea comprende il Siviglia in Spagna e l'Olympique Marsiglia. Nella sua precedente esperienza nel club, Sampaoli ha vinto il campionato Mineiro. E in Brasile ha allenato anche il Santos, squadra a cui è stato recentemente accostato dalla stampa prima della nomina del suo connazionale Juan Pablo Vojvoda.