Ufficiale Ipswich, preso un nuovo portiere per la Premier League: è l'olandese Van Oevelen

La società neopromossa nel massimo campionato d'Inghilterra ha ufficializzato il colpo dal Volendam, in B olandese, per 4 milioni di euro circa.

L'Ipswich Town ha completato un colpo in vista della stagione che segnerà il ritorno in Premier League, con un rinforzo per la porta in arrivo dal campionato olandese. La notizia dell'arrivo di Kayne Van Oevelen è stata comunicata dal club inglese tramite i propri canali ufficiali: "Il club è lieto di annunciare l'ingaggio del portiere Kayne van Oevelen. Il portiere olandese si unisce al Town a titolo definitivo dall'FC Volendam, squadra del suo paese d'origine, firmando un contratto quinquennale valido fino all'estate del 2031". Il trasferimento è stimato nell'ordine dei 4 milioni di euro.

Chi è Van Oevelen

Nella nota ufficiale dell'Ipswich Town si trovano anche dei dati biografici sul portiere: "Kayne, 22 anni, è cresciuto nel settore giovanile del Volendam e ha fatto il suo debutto in prima squadra nel maggio 2024, collezionando poi un totale di 64 presenze in tutte le competizioni. Ha disputato 32 partite in Eredivisie durante la stagione 2025/26 e si unirà alla squadra del Town nel ritiro precampionato a La Manga, in Spagna, questa settimana".

Le parole del portiere

Lo stesso Van Oevelen ha rilasciato qualche rapida dichiarazione ai canali ufficiali dell'Ipswich Town: "Non appena ho saputo dell'interesse dell'Ipswich, ho capito che era la mossa che volevo fare. Sono entusiasta di essere qui e di continuare la mia carriera in Inghilterra, imparando da tutti in un grande club come l'Ipswich. È un momento emozionante per il club, il ritorno in Premier League, e non vedo l'ora di conoscere tutti e di iniziare".

L'accoglienza di mister O'Neil

Nel comunicato vengono riportate anche delle dichiarazioni di benvenuto del suo nuovo allenatore, Gary O'Neil: "Siamo lieti di poter aggiungere Kayne al nostro reparto portieri. È un giovane portiere che ha avuto una buona esperienza nel calcio professionistico con il Volendam e vuole continuare a crescere professionalmente in Inghilterra. Si unisce a un ottimo reparto portieri e ci rafforzerà in quella zona del campo".