Ufficiale Doherty trova squadra. L'esperto terzino ex Tottenham riparte dallo Sheffield United

Rimasto svincolato dallo scorso 30 giugno, quando si era esaurito il contratto con il Wolverhampton, l'irlandese ha firmato con le Blades per un anno.

Nuovo capitolo nella carriera di Matt Doherty (34 anni), esperto terzino irlandese ex Tottenham e Atletico Madrid, che dallo scorso 30 giugno era rimasto svincolato dopo il termine del suo precedente contratto con il Wolverhampton, squadra con cui era anche retrocesso in Championship.

Il comunicato ufficiale

Ora la carriera di Doherty ripartirà comunque dalla seconda serie d'Inghilterra, ma con una casacca differente, quella dello Sheffield United. Che ne ha annunciato così l'arrivo: "Lo Sheffield United ha aggiunto al reparto difensivo un giocatore di grande esperienza, che vanta una solida carriera in Premier League e a livello internazionale. Matt Doherty si è unito al club con un contratto di un anno, con opzione per un'ulteriore stagione, dopo aver lasciato il Wolverhampton Wanderers in estate, dove ha collezionato quasi 400 presenze in due periodi diversi. Visto che Chris Wilder ha espresso il desiderio di aggiungere giocatori di esperienza per la prossima stagione, l'allenatore dei Blades ritiene che Doherty sia la figura ideale a cui la sua giovane squadra possa ispirarsi".

Le parole di Doherty

Lo stesso Doherty ha parlato ai canali ufficiali del suo nuovo club: "Ho parlato con l'allenatore e ho fatto un giro dello stadio. Ovviamente ho giocato a Bramall Lane molte volte, quindi so che atmosfera si respira, e l'allenatore mi ha convinto con la sua visione della squadra e del club. Sostengo l'allenatore nel suo impegno per riportare la squadra in Premier League e immagino che alla fine questo sia l'obiettivo di tutti. Credo in lui e in quello che mi dice, e so che lui crederà nei suoi giocatori. Ho amici che hanno giocato qui - Enda Stevens, John Egan, Conor Coady - e tutti mi hanno detto quanto sia un ottimo posto in cui giocare, e lo so anch'io, so che l'atmosfera può essere incredibile".

Il pensiero di mister Wilder

Nel comunicato si trovano infine anche alcune dichiarazioni dell'allenatore, Chris Wilder: "Non c'è dubbio che stiamo ingaggiando un giocatore che sa cosa serve per avere successo. Bisogna essere un giocatore davvero eccezionale per aver giocato così tante partite con squadre del calibro di Wolves, Spurs e Atletico Madrid. Matt è un professionista esemplare dentro e fuori dal campo; ha ancora una grande voglia di raggiungere traguardi nella sua carriera e vuole farlo qui. Sarà in grado di raggiungere gli standard che ci siamo prefissati e di tirare fuori il meglio dagli altri membri della squadra. Ho parlato spesso, nel corso degli anni, di chi sa trasmettere la cultura di squadra, ed è proprio questo che vedo in Matt".