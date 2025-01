Ufficiale Italiano fa cacciare Nuri Sahin. Il tecnico del Dortmund esonerato nella notte a Bologna

Vincenzo Italiano fa esonerare Nuri Sahin. È costata cara, carissima la prima vittoria europea del Bologna (2-1 in rimonta) al Borussia Dortmund. Nella notte, in hotel, è stato infatti comunicato l'esonero al giovane tecnico giallonero.

Il comunicato ufficiale del Borussia Dortmund

"Il Borussia Dortmund esonera Nuri Sahin. Le strade del Borussia Dortmund e di Nuri Sahin si separano con effetto immediato. Il BVB ha esonerato il suo allenatore dopo la deludente sconfitta per 2-1 in UEFA Champions League contro l'FC Bologna martedì sera. Il Borussia Dortmund annuncerà al più presto chi sarà in panchina contro l'SV Werder Bremen in Bundesliga sabato prossimo".

Le parole di Lars Ricken, direttore sportivo del BVB

"Apprezziamo molto Nuri Sahin e il suo lavoro, volevamo lavorare insieme da molto tempo e abbiamo sperato fino all'ultimo di poter ottenere insieme una svolta sportiva. Tuttavia, dopo quattro sconfitte di fila, con una sola vittoria nelle ultime nove partite e attualmente al decimo posto della classifica della Bundesliga, abbiamo purtroppo perso la fiducia di poter ancora raggiungere i nostri obiettivi sportivi nella situazione attuale. Questa decisione mi addolora anche dal punto di vista personale, ma era inevitabile dopo la partita di Bologna".

Le parole di mister Nuri Sahin

"Purtroppo non siamo riusciti a realizzare le ambizioni sportive del Borussia Dortmund a questo punto della stagione. Auguro a questo club speciale tutto il meglio".