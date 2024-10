Ufficiale Jesé Rodriguez riparte dalla Malesia: l'ex Samp firma con il Johor Southern Tigers

Jesè Rodriguez trova una nuova squadra. A mesi di distanza dal suo addio al Coritiba e alla fine della sua esperienza in Brasile, l'ex Real Madrid e Paris Saint-Germain vola in Malesia. L'attaccante, che in Italia abbiamo visto con la maglia della Sampdoria, è un nuovo calciatore del Johor Southern Tigers, club campione nell'ultimo campionato malese.

Ad annunciarlo è la società stessa con un comunicato ufficiale: “Ha giocato in grandi club e in tutti i grandi campionati. Il due volte vincitore della Champions League Jesé è ora un giocatore dei Johor Southern Tigers". Si tratta della decima squadra diversa della carriera di Jesè Rodriguez, che vanta avventure anche in Portogallo, Inghilterra e Turchia.