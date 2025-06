Ufficiale Jobe Bellingham nuovo acquisto del Borussia Dortmund: ha firmato fino al 2030

vedi letture

Il Borussia Dortmund si assicura un altro talento di casa Bellingham. Il club di Bundesliga ha annunciato oggi l'ingaggio del centrocampista Jobe Bellingham (19 anni) dal Sunderland, squadra neopromossa in Premier League. Il nazionale inglese Under 21 ha firmato questo pomeriggio un contratto che lo lega al Borussia Dortmund fino al 30 giugno 2030. Bellingham, cresciuto nelle giovanili del Birmingham City e trasferitosi al Sunderland due anni fa, dove ha collezionato 90 presenze in campionato, volerà venerdì con il BVB negli Stati Uniti per prendere parte al FIFA Club World Cup. Durante il torneo, scenderà in campo con il numero 77.

Lars Ricken, Amministratore Delegato Sport del Borussia Dortmund, ha sottolineato l'entusiasmo per il nuovo acquisto: "Jobe è un giocatore di eccezionale talento che, nonostante la giovane età, possiede già una notevole maturità e intelligenza di gioco. Siamo convinti che si adatti perfettamente alla nostra filosofia di promuovere giovani talenti e dare loro l'opportunità di svilupparsi al massimo livello. La sua professionalità, la sua dinamicità e la sua ambizione arricchiranno la nostra squadra. Non vediamo l'ora di accompagnarlo nel suo percorso e siamo sicuri che giocherà un ruolo importante nel futuro del Borussia Dortmund."

"Un colpo importante per il Dortmund, che continua a puntare forte sui giovani di prospettiva, rafforzando il centrocampo con un giocatore già esperto nonostante la sua giovane età", si legge sul sito ufficiale del club.