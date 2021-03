Kane, 10° rigore con l'Inghilterra: nessuno come lui. E segna tutti i giorni della settimana

Nessuno come Harry Kane su calcio di rigore, con la maglia dell’Inghilterra. Il centravanti del Tottenham, decisivo nel successo sulla Polonia, ha segnato il decimo gol con la nazionale dei Tre Leoni su penalty, battendo Frank Lampard in questa peculiare classifica. Inoltre, come evidenziato da Opta, Kane diventa il terzo giocatore a segnare con l’Inghilterra in ogni giorno della settimana: ci erano già riusciti lo stesso Lampard e Wayne Rooney.