Khedira cerca la condizione migliore. Intanto sabato può toccare quota 100 in Bundesliga

Sami Khedira ha debuttato con la maglia dell'Hertha venerdì scorso, nella sfida persa contro il Bayern. L'ex centrocampista della Juventus, in evidente ritardo di condizione, è sceso in campo nei minuti finali. Mister Dardai spiega il piano di recupero: "In allenamento vedo continui miglioramenti, ieri per esempio mi ha impressionato. Arriverà il momento in cui potrà giocare di più, un tempo o tutta la partita. Per ora non affrettiamo i tempi".

Presenza numero 100 - Khedira, che ha disputato finora 99 partite in Bundesliga, potrebbe raggiungere la cifra tonda nel prossimo match, quello che sabato vedrà di fronte la sua squadra allo Stoccarda, società in cui è cresciuto e con cui ha vinto un campionato nel lontano 2007. Nel 2010 passò al Real Madrid, il resto è storia, con decine di trofei sollevati.