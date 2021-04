Koeman conferma Piqué dal 1' nella finale di Copa del Rey: "Sta meglio, domani può giocare"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Copa del Rey con l'Athletic, mister Ronald Koeman ha confermato l'importantissimo ritorno di Gerard Piqué al centro della retroguardia del Barcellona: "Piqué aveva recuperato davvero in extremis per il Clásico col Real Madrid, adesso sta molto meglio e questa settimana si è allenato senza alcun problema. Domani può giocare, sì", l'apertura del tecnico blaugrana.

L'allenatore olandese ha poi parlato, in termini generali, della finale contro i biancorossi: "Siamo due squadre che hanno sofferto tanto per arrivare a questa finale. È la quarta volta che affrontiamo l'Athletic in così poco tempo, sappiamo come comportarci sia con che senza la palla. Diciamo che ormai tra Barcellona e Athletic non ci sono molti segreti, ci aspetta una partita durissima ma vogliamo vincere il titolo. Siamo qui per questo".