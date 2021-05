Koeman e la squalifica in Liga: "Esagerata, ora diano venti giornate a chi insulta veramente"

vedi letture

Dopo l'espulsione rimediata contro il Granada, Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, sarà squalificato per le prossime due partite dei blaugrana, tra cui lo scontro diretto della prossima settimana contro l'Atletico Madrid per aver detto all'arbitro della sfida "Che personaggio". In conferenza stampa, il tecnico olandese ha voluto affrontare anche questo tema, dando la sua versione dell'accaduto: "Faremo appello perché penso sia una sanzione davvero esagerata per aver detto "Che personaggio". Prendi due giornate per dire questa frase, allora se insulti veramente ne prendi venti. Faremo ricorso, domani non potrò stare in panchina ma abbiamo uno staff preparato e supereremo la cosa".