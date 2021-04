Koeman snobba le minacce di Ceferin: "Ho cose più importanti a cui pensare"

Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Villarreal: "È una squadra che gioca molto bene, con elementi di ottima qualità. Hanno dimostrato di essere forti anche in Europa. Sarà importante per entrambi, per noi e per loro in vista della sfida di giovedì".

È una finale?

"Abbiamo sette partite da giocare e da vincere. Perdere punti significa ridurre le possibilità di successo finale, è chiaro".

I giocatori sono stanchi a questo punto della stagione?

"Non sono preoccupato, perché abbiamo osservato i dati dei giocatori. Giochiamo molto e ci alleniamo poco, basiamo tutto sul recupero. Messi e i giocatori più utilizzati stanno bene".

Le minacce di Ceferin la preoccupano?

"Abbiamo già parlato molto della Superlega, ora ci sono cose più importanti che parlare di UEFA, sanzioni o minacce. Dobbiamo pensare al nostro calendario. Pensiamo solo a conquistare punti per vincere il campionato".

Nella prossima stagione si vede ancora alla guida del Barcellona?

"Il presidente mi ha sempre mostrato sostegno e fiducia, sin dal primo giorno. Fino a quando non mi mostrerà il contrario, continuerò a dire questo. In linea di principio sono convinto che sarò l'allenatore per la prossima stagione, anche perché ho un contratto".