Koeman sorride: Pjanic e Dest ok, ci saranno col PSG. Incerto il rientro di Braithwaite

Miralem Pjanic e Sergiño Dest saranno a disposizione di Ronald Koeman per il match casalingo di domani contro l'Alaves. I due giocatori hanno perso parte regolarmente alla seduta mattutina e tutto lascia pensare che saranno nell'elenco dei convocati, anche se il difensore americano potrebbe partire dalla panchina, pensando soprattutto all'appuntamento di martedì prossimo in Champions. Il terzino è rimasto fuori per diverse settimane a causa di un fastidio muscolare alla gamba destra e il tecnico olandese non dovrebbe forzarne il rientro. Ben diverso, come sottolinea As, è il caso di Pjanic, fuori contro il Siviglia per una botta al piede sinistro: ci sarà in campionato, soprattutto per dare riposo a Sergio Busquets.

Chi non si è allenato è invece Martin Braithwaite. L'attaccante danese, che ha un problema alla gamba destra, sembrava essersi ormai ristabilito pienamente, ma la sua assenza nella seduta odierna fa capire che i tempi di recupero sono ancora incerti.