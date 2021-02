Kroos avvisa la Dea: "Fondamentale far bene nelle prossime partite, anche per Zidane"

Toni Kroos torna a parlare nel podcast Einfach Bad Luppen, che condivide con suo fratello Felix: "Le voci sul futuro di Zidane? Ne abbiamo già parlato 2-3 volte e sono sicuro che torneranno dopo la prossima sconfitta. Nell'ultima settimana abbiamo ottenuto tre vittorie in tre partite, è stato fondamentale per la nostra situazione in classifica. Se vogliamo continuare ad avere ambizioni, è chiaro che non possiamo più permetterci di perdere terreno. Questi nove punti erano un obbligo, dal mio punto di vista. Erano 3 partite da vincere. Dobbiamo ammettere che, per tutta la stagione, non abbiamo sempre vinto questo tipo di partite contro rivali apparentemente inferiori come Huesca o Getafe"

A una settimana dall'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atalanta, Kroos ha sottolineato l'importanza di continuare a fare risultato anche per aiutare l'allenatore. "Dopo tre vittorie siamo tutti più tranquilli, ma le voci non si fermano. Adesso tornerà la Champions League e sappiamo bene quanto sia facile tornare ai pensieri negativi. Per questo spero che questo ciclo di partite finisca in fretta e ci aiuti ad affrontare con fiducia le prossime settimane. È fondamentale", ha concluso Kroos, che poi ha descritto le sue sensazioni dopo il gol del 2-0 contro il Valencia: "Era come se Natale e il mio compleanno fossero caduti lo stesso giorno".