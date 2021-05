Kroos risponde a Mount: "Ho dormito benissimo. Buona fortuna nella tua prima finale"

Strascichi polemici per Chelsea-Real Madrid. Al termine della semifinale di Champions, vinta dai Blues, Mason Mount ha dichiarato: “Ho sentito uno dei loro giocatori, prima della gara, dire che non avrebbe perso il sonno per i singoli. Ma ora devono perderlo pensando alla nostra squadra”. Parole che non sono piaciute a Toni Kroos, che ha risposto in maniera piccata via Twitter: “Continuo a dormire bene. Ma bravi ieri, congratulazioni. Buona fortuna per la vostra prima finale di Champions”.