L'addio di Alaba e le idee per giugno. Il Bayern vuole continuare a dominare in Europa

vedi letture

Riflessioni in corso sull'ultima campagna acquisti (tanti non convincono, Douglas Costa su tutti) e grande attenzione a quelle che potranno essere le opportunità che riserverà il prossimo mercato. Il Bayern Monaco, negli ultimi anni, ha speso quasi sempre in maniera oculata, migliorando la rosa anno dopo anno fino a diventare un'autentica corazzata, capace di dominare tutte le competizioni nel 2020. Oggi, la difficile situazione economica costringe anche i club più virtuosi a non commettere follie ed è in quest'ottica che va inquadrato il caso David Alaba. Il difensore austriaco ha chiesto un rinnovo a cifre spropositate, che la società non ha alcuna intenzione di concedere. Ecco perché lascerà la Germania a luglio e andrà a raccogliere (con ogni probabilità) l'eredità di Marcelo a Madrid.

Ma il Bayern resta comunque ambizioso ed è pronto a investire, soprattutto su giocatori giovani. Anche in questo caso, parliamo di trattative da imbastire per il mercato estivo: da Denis Zakaria, motore del centrocampo dei rivali del 'Gladbach, a Frenkie de Jong, che a Barcellona sta avendo un rendimento non trascendentale, fino a Eduardo Camavinga, la pepita del Rennes che piace anche al Real Madrid. Tanti nomi, tante idee, in nome di un progetto vincente.