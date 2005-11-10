Ufficiale Kinsky dalla serata horror in Champions al rinnovo con il Tottenham. E Vicario resta in uscita

Divenuto famoso per una pessima serata contro l'Atletico Madrid, il portiere prolunga il matrimonio con gli Spurs, confermando le voci di Vicario in uscita.

Il Tottenham ha annunciato il prolungamento del contratto del portiere Antonin Kinsky. Il portiere ceco è divenuto suo malgrado famoso dopo una serata da incubo contro l'Atlético de Madrid, in Champion League, prima di ritrovare fiducia sotto la guida di Roberto De Zerbi nel nuovo corso.

Il riscatto di Kinsky

Kinsky anche concluso la stagione come titolare, con gli Spurs che hanno trovato la salvezza in Premier League. Il portiere 23enne ha firmato un nuovo contratto fino al 2031, più un anno in opzione per una stagione successiva. Negli scorsi giorni gli Spurs hanno annunciato l'arrivo di Martin Dubravka, arrivato a fine contratto dal Burnley.

L'apertura della Juventus per Vicario

Vicario pertanto è destinato a lasciare e l'ipotesi ritorno in Serie A è concreta. Proprio ieri l'ad della Juventus, Giovanni Carnevali, ha parlato di lui nel rispondere su Dibu Martinez: "Martinez è un giocatore importante e adatto al profilo Juventus. Ma non nascondo che stiamo seguendo altri profili. Si parla di Vicario ed è un profilo che potrebbe interessare. Oggi non abbiamo la necessità di chiudere subito. Servirà trovare anche gente che voglia giocare nella Juventus".

Il comunicato del Tottenham

"Siamo lieti di annunciare che Antonin Kinsky ha firmato un nuovo contratto con il Club", si legge nel comunicato del club. Antonin ha detto: "Sono così felice e posso sentire la fiducia del Club. Quando mi sono unito 18 mesi fa, le mie aspettative erano di lottare per il mio posto nella squadra e di indossare questa maglietta ogni settimana. È stato un bel viaggio per arrivare qui e già una bella storia, e non vedo l'ora di vedere cosa ci aspetta nei prossimi mesi e anni".