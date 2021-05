L'Arsenal ha tesserato un wonderkid di 10 anni dal Kenya. Si chiama Leo Messo

Un nuovo talento per l’academy dell’Arsenal. Arriva dal Kenya, ha soltanto 10 anni e si chiama… Leo Messo. Il bambino, perché di questo si tratta a tutti gli effetti, è stato accolto dai Gunners con una speciale card di FIFA con un ranking di 99 e la maglia numero 9. Con lui, l’ex difensore Per Mertesacker, attuale responsabile del settore giovanile del club di Emirates.

“@official_EMMYJ: 10 year-old Leo Messo, a super talented left footed player from Kenya has arrived at the Arsenal academy. @Gidi_Traffic pic.twitter.com/MxhGgBVX7b

— GIDITRAFFIC (@Gidi_Traffic) May 20, 2021