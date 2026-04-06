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L'Arsenal in Champions per dimenticare la serataccia in FA Cup, Norgaard: "Frustrazione normale"

L'Arsenal in Champions per dimenticare la serataccia in FA Cup, Norgaard: "Frustrazione normale"TUTTO mercato WEB
© foto di Giacomo Morini
Daniele Najjar
ieri alle 19:27Calcio estero
Daniele Najjar

Il centrocampista dell'Arsenal, Christian Norgaard, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dei Gunners contro lo Sporting, valida per i Quarti di Finale della Champions League. Gli uomini di Mikel Arteta hanno subito una clamorosa sconfitta al St Mary's sabato sera contro il Southampton, che è costata l'eliminazione ai quarti di FA Cup inglese.

Norgaard, giocatore esperto, ha spiegato di aver cercato di mandare segnali positivi ai compagni: "Il messaggio è quello di avere un linguaggio del corpo positivo, di parlare con i compagni di squadra e con lo staff tecnico. Non è il momento di restare a testa bassa per troppo tempo. È normale essere frustrati per analizzare cosa è andato storto, ma dobbiamo anche guardare avanti perché ci aspettano tante partite importanti per questo club".

L'Arsenal deve scrollarsi di dosso le prime due sconfitte consecutive della stagione per evitare ulteriori danni a quella che fino a poco tempo fa era stata una stagione memorabile. "Una serata deludente", ha dichiarato Norgaard ai media del club. "Nutrivamo tutti grandi speranze di vincere e tornare a Wembley, ma purtroppo non è andata così. Mi dispiace deludere i tanti tifosi che ci seguono, hanno creato un'atmosfera fantastica e, sì, oggi non siamo stati all'altezza con il Southampton"

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