Ufficiale L'Atletico Mineiro ingaggia un ex Fiorentina: Vitor Hugo arriva in prestito dal Bahia

Nuova avventura per il difensore Vitor Hugo. L'Atletico Mineiro ha raggiunto un accordo per il prestito gratuito dal Bahia dell'ex difensore della Fiorentina, che ha firmato fino al 31 dicembre 2025. Questo il comunicato: "Vitor Hugo diventa il decimo acquisto della squadra professionistica nella stagione in corso", si legge.

"Spero di rappresentare tutti i tifosi dell'Atlético in campo. Sono felice di essere qui e non vedo l'ora di ricominciare ad allenarmi presto, di rivedere i miei amici, di rivedere il professor Cuca e di impegnarmi per aiutare l'Atlético", ha affermato il giocatore.

"A 33 anni, il difensore vanta esperienza internazionale e titoli importanti. Cresciuto nel Santo André, ha giocato nello Sport, nel Ceará e nell'América prima di distinguersi nel Palmeiras. Per il club di San Paolo è stato campione della Coppa del Brasile 2015 e uno dei giocatori più in vista della squadra che ha vinto il campionato brasiliano 2016 sotto la guida dell'allenatore Cuca.

Fu ceduto alla Fiorentina, dove giocò per due stagioni. È tornato al Palmeiras e ha fatto parte della squadra che ha vinto la Libertadores 2020. È tornato in Europa e ha giocato per il Trabzonspor, con cui ha vinto il campionato nazionale nel 2022. Ingaggiato dal Bahia nel 2023, ha avuto un periodo di prestito al Panathinaikos, dove ha giocato al fianco di Bernard e ha vinto la Coppa di Grecia l'anno scorso".