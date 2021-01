L'eroe di Alcoyano-Real è il 41enne portiere: "Avevo 1.000 followers, oggi sono 20.000"

José Juan Figueras è stato l'eroe della serata di ieri. Il suo Alcoyano, club di terza divisione, ha battuto il Real Madrid nei sedicesimi di Copa del Rey grazie anche alla prestazione straordinaria del suo portiere, autore di una decina di parate decisive. As ha intervistato il 41enne giocatore all'indomani di una partita memorabile: "Ho dormito poco. Sono arrivato a casa all'1.30, ho cenato e poi sono andato a letto. Stamattina sveglia presto per portare i bambini a scuola. Gli altri genitori si sono congratulati, hanno detto che hanno sofferto con me e poi hanno provato una gioia immensa. Ho 41 anni e non pensavo che il calcio potesse regalarmi una soddisfazione simile, ma questo sport regala sempre occasioni come questa. Abbiamo fatto un miracolo, le stelle si sono allineate. Mi è riuscito di tutto, è stata la partita dei miei sogni, davvero incredibile. Prima della sfida avevo 1.000 followers su Instagram, stamattina mi sono svegliato e ne avevo 20.000!".

Reazione del Real alla batosta: "Erano tristi, li ho visti molto abbattuti. Avevano perso in Supercoppa e ovviamente non si aspettavano di perdere contro di noi. Quando Zidane ha mandato in campo Asensio, Kroos, Hazard e Benzema, ho pensato che ci avrebbero battuti facilmente. Per fortuna, però, siamo rimasti saldi e abbiamo fatto l'impresa".