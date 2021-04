L'errore di Paquetà costa caro. Garcia: "L'unica volta che ha passato indietro, è stato punito"

Un errore enorme, nel momento più importante della stagione. Lucas Paquetà l'ha fatta grossa, regalando al Lille la ripartenza che ha portato al 2-2 firmato da Jonathan David. Un passaggio arretrato piuttosto sconsiderato, anche se Rudi Garcia non vuole colpevolizzare l'ex milanista, autore sin qui di un grande campionato (sette gol e 5 assist in 30 presenze): "Non possiamo dire che sia stata la svolta, sarebbe troppo. Noi vinciamo e perdiamo tutti insieme. Lucas ha sbagliato ma abbiamo perso tutti, siamo una squadra. È un giocatore che va sempre in verticale; l'unica volta che ha passato indietro, è stato punito". Il brasiliano è stato sostituito poco dopo da Bruno Guimaraes.