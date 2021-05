L'ex Roma e Fiorentina Gerson verso il ritorno in Europa. A breve incontro decisivo con l'OM

Potrebbe tornare a giocare in Europa Gerson, ex centrocampista di Roma e Fiorentina, tornato in patria al Flamengo. Secondo quanto riportato da Marca nella giornata di domani si terrà un incontro dalla dirigenza del club di Rio e Tulio de Melo, ex calciatore del Lille oggi procuratore, e Pascal Carbon, agente in rappresenta dell’Olympique Marsiglia pronto ad investire sul giocatore 25 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla rivendita.