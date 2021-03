L'endorsement di Xavi a Joachim Low: "Si adatterebbe perfettamente al Barcellona"

vedi letture

L'investitura che non ti aspetti. Xavi Hernandez, storica bandiera del Barcellona, al quale sembrava essere stato vicino anche in veste di allenatore qualche tempo fa, ha espresso il suo personale gradimento per Joachim Low, che lascerà la Germania dopo ben quindici anni da c.t. al termine del prossimo Europeo: "Il suo gioco ha aiutato la Nazionale tedesca a sviluppare una diversa comprensione del calcio che mi ricorda molto quello che avevo vissuto con la Spagna e il Barcellona. Si adatterebbe perfettamente al Barça per il suo modo di leggere le partite e per la sua personalità", ha dichiarato lo spagnolo in un'intervista a Suddeutsche Zeitung.