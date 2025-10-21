L'Osasuna blinda un giovane talento: Asier Osambela ha firmato il rinnovo fino al 2029
Dopo essere andato vicino a strappare un punto nella difficile trasferta contro l’Atlético Madrid, l’Osasuna continua a lavorare per consolidare il proprio progetto a medio e lungo termine. Al di là dei risultati immediati, il club di Pamplona ha compiuto una mossa decisiva per il futuro, rinnovando il contratto di una delle sue promesse più brillanti: Asier Osambela.
Il centrocampista, appena ventenne, ha infatti firmato un nuovo accordo che lo legherà alla società navarra fino a giugno 2029, come annunciato in un comunicato ufficiale. Il prolungamento prevede una clausola rescissoria di 15 milioni di euro, cifra che riflette la fiducia della dirigenza nel talento del giocatore e che mira a scoraggiare l’interesse di club più blasonati, già sulle sue tracce dopo le recenti prestazioni: "Il Club Atletico Osasuna ha esteso il contratto di Asier Osambela fino al 30 giugno 2029", si legge nella nota diffusa dal club. Il giocatore terrà una conferenza stampa insieme al direttore sportivo Braulio Vázquez per commentare la firma del nuovo accordo.
Con questa operazione, l’Osasuna conferma la propria strategia di valorizzare la cantera, autentico motore del progetto sportivo. Osambela, apprezzato per la sua visione di gioco, la tecnica e la maturità nonostante la giovane età, si candida a diventare una delle colonne del club nei prossimi anni. Il suo rinnovo rappresenta un segnale chiaro: l’Osasuna punta sul talento di casa per costruire il futuro