La Cina patria degli oriundi: 5 giocatori naturalizzati per tentare la qualificazione a Qatar 2022

La Cina non vuole assolutamente fallire la qualificazione al Mondiale in Qatar. La Nazionale asiatica ha partecipato solo una volta alla competizione calcistica più importante, nel 2002 e dal 2019 ha cominciato a naturalizzare diversi giocatori pur di raggiungere questo traguardo. Nella lista dei 26 convocati del CT Li Tie ci sono gli attaccanti brasiliani Elkeson, Fernando Henrique e Alan Carvalho, così come il britannico Nico Yennaris, ex centrocampista dell'Arsenal, e Tyias Browning, ex difensore centrale dell'Everton. La Cina è 77esima nella classifica FIFA ed è attualmente seconda nel Gruppo A nelle qualificazioni asiatiche, otto punti dietro la Siria. Le prime e le 4 migliori terze degli otto gironi passeranno alla terza fase, che designerà le quattro formazioni che parteciperanno al Mondiale (le prime due di ogni raggruppamento, mentre le terze si sfideranno tra loro e la vincente affronterà il play-off intercontinentale).