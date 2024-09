Ufficiale La Dinamo Mosca pesca in Brasile: definito l'ingaggio di Arthur Gomez dal Cruzeiro

"L'esterno del brasiliano Cruzeiro Arthur Gomez ha firmato un contratto con la Dinamo Mosca per cinque anni, fino all'estate del 2029.

A livello giovanile, Arthur ha giocato per Poliesportivo, Uberlandia e San Paolo, ma ha iniziato la sua carriera professionale nel famoso Santos. Dopo due periodi in prestito al brasiliano Chapecoense e all'Atlético Goianiense, Gomez è andato in Portogallo, concludendo un accordo con l'Estoril Praia.

Dopo una stagione di successi, il centrocampista è entrato nel radar degli scout dello Sporting Lisbona. Arthur ha trascorso solo un anno con i Lions, dopo di che, nell'estate del 2023, è tornato in Brasile, dove è diventato un giocatore del Cruzeiro. In tutte le competizioni, Gomez ha giocato 59 partite con i Blues, segnando 8 gol e realizzando 5 assist.

Arthur ha esperienza giocando per la squadra giovanile brasiliana Under 17 ai Campionati del mondo 2015 in Cile. Alla Dinamo Gomez indosserà la maglia 11".