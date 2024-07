La Lazio pressa James Rodriguez, ma affondo solo a costo zero. E il San Paolo si oppone

Settimana complicata per James Rodriguez con il San Paolo. Secondo Globo Esporte, da una settimana l'entourage del trequartista colombiano sta negoziando la sua partenza dal club per la risoluzione del contratto con il club brasiliano, ancora valido fino al 2025. Ma il Tricolor Paulista non vuole saperne.

Via solo alle condizioni del San Paolo

Nonostante James Rodriguez abbia deciso di non rientrare a bordo della squadra brasiliana, il club sta mettendo pressione - si legge sul quotidiano verdeoro - al 33enne cafetero per far sì che rispetti i termini dell'accordo firmato nel 2023 e che una partenza verrebbe valutata solo di fronte ad un'offerta esplicita di qualche interessata, al contrario di quanto sperato invece dal giocatore. Altrimenti il San Paolo aprirebbe al divorzio anticipato se James rinunciasse a gran parte delle condizioni previste, ipotesi pressoché impossibile secondo l'entourage dell'ex Bayern Monaco.

James con offerte dall'Europa, ma condizionate

James però ha delle offerte provenienti dall'Europa. La Lazio è la corteggiatrice più pressante e attento alla situazione, ma nel complesso tutte le squadre interessate a prelevare il giocatore vorrebbero un trasferimento a titolo gratuito, senza esborso e senza trattative con il San Paolo. Recentemente il presidente Claudio Lotito ha fatto riferimento al classe '91 di Cúcuta: "Vedremo. Dobbiamo fare tutta una serie di valutazioni, in termini di stipendio, commissioni, compatibilità con la nuova politica del club, non concentrarci solo sul trasferimento a zero", ha detto sul possibile ingaggio di James.