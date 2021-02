La prima pagina di France Football: il magazine veste Messi con la maglia del PSG

France Football di questa settimana dedica la copertina a Leo Messi e lo veste con i colori del Paris Saint-Germain: "La carta segreta del PSG" titola il magazine. La carta in questione è Neymar, giocatore col quale Messi ha giocato dal 2013 al 2017 e il cui feeling sembrava negli scorsi anni dovesse fare gioco ai blaugrana per un clamoroso ritorno in Catalogna dell'asso brasiliano. Situazione che nell'ultimo anno è cambiata, con O Ney che ha giurato amore al PSG nelle ultime interviste e con il Barcellona entrato in crisi tecnica e societaria, con una situazione economica aggravatasi dalla pandemia. Rendendo poco sostenibile la permanenza di Messi, che già avrebbe voluto lasciare il club alla fine della passata stagione.