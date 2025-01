Ufficiale La Red Bull muove le pedine: Fernando lascia il Salisburgo e passa al Bragantino

vedi letture

Come ogni sessione di mercato che si rispetti, il colosso Red Bull muove le pedine tra i club della sua galassia. Il primo a cambiare maglia è Fernando dos Santos Pedro: l'attaccante brasiliano lascia il Salisburgo e si trasferisce al Bragantino.

Cresciuto nelle giovanili del Palmeiras, il classe 1999 era arrivato in Europa nel 2018, acquistato dallo Shakhtar per 5,5 milioni di euro. Dopo una breve tappa in prestito allo Sporting, si era trasferito in Austria nell'estate del 2022 per 6 milioni. Autore di 12 reti e 8 assist in 27 presenze, non ha ancora giocato in questa stagione anche a causa dei tanti infortuni che lo hanno frenato e penalizzato in passato.