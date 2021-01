La rivelazione di Watzke: "Sancho voleva lo United. È uno dei talenti migliori che ci siano"

"Jadon Sancho era pronto a trasferirsi al Manchester United in estate". A confermarlo è l'amministratore delegato del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, che ha parlato della trattativa andata avanti per tutta la scorsa estate: secondo quanto riportato da Kicker, non era stata fissata alcuna cifra per il trasferimento e il club inglese voleva pagare il giocatore a rate. A queste condizioni, il club giallonero non ha accettato di intavolare una trattativa.