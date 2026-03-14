LaLiga, l'Atletico Madrid vince di misura contro il Getafe: 1-0 firmato Nahuel Molina
L'Atletico Madrid ha superato di misura il Getafe nel 28° turno de LaLiga. A decidere la sfida è stata una rete dell'ex Udinese Nahuel Molina, autore del gol partita al minuto 8. Grazie a questo successo i colchoneros blindano il terzo posto in graduatoria a quota 57 punti, a +2 sul Villarreal, mentre gli azulones sono attualmente noni con 35 lunghezze. Di seguito la classifica aggiornata del massimo campionato spagnolo e il programma dell'intera giornata.
Il programma del 27° turno de LaLiga
Venerdì 13 marzo
Alaves-Villarreal 1-1
Sabato 14 marzo
Girona – Athletic Bilbao 3-0
Atl. Madrid – Getafe 1-0
Oviedo – Valencia (18:30)
Real Madrid – Elche (21:00)
Domenica 15 marzo
Maiorca – Espanyol (14:00)
Barcellona – Siviglia (16:15)
Betis – Celta Vigo (18:30)
Real Sociedad – Osasuna (21:00)
Lunedì 16 marzo
Vallecano – Levante (21:00)
La classifica de LaLiga
Barcellona 67 (27 partite giocate)
Real Madrid 63 (27)
Atlético Madrid 57 (28)
Villarreal 55 (28)
Betis 43 (27)
Celta Vigo 40 (27)
Espanyol 37 (27)
Real Sociedad 35 (27)
Getafe 35 (28)
Athletic Bilbao 35 (28)
Osasuna 34 (27)
Girona 34 (28)
Valencia 33 (28)
Siviglia 31 (27)
Vallecano 31 (27)
Alaves 28 (28)
Elche 26 (27)
Maiorca 25 (27)
Levante 22 (27)
Oviedo 19 (28)