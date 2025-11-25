Atletico Madrid, Molina: "L'Inter ha perso il derby, ma è una squadra molto tosta"

Nahuel Molina, difensore dell'Atletico Madrid, era presente assieme al suo allenatore Diego Simeone per presentare la partita che attende domani la sua squadra, impegnata in Champions League domani sera alle ore 21:00 contro l'Inter.

E proprio a proposito degli avversari di domani, Molina ha avuto modo di dire la sua sull'Inter nel corso della conferenza stampa: "Per noi è una partita importante, se gioco io o no e cosa succede a me è secondario. Sarà una partita difficile, se ne avrò l'occasione sono pronto a dare una mano".

Quelli dell'Atletico Madrid come vedono l'Inter? Risponde così Molina: "Vengono da una sconfitta nel derby, ma sono una squadra molto tosta. Siamo davanti ai nostri tifosi, mi aspetto una gran partita. E spero che sia possibile fornire una grande prestazione". In conclusione, il laterale ex Udinese si dice pronto a scendere in campo: "Bisogna sempre esserlo, non solo quando si infortuna un compagno di squadra. Simeone chiede standard elevati tutti i giorni a ognuno dei giocatori".

