Sfumato Cancelo, l'Inter cerca un esterno: idea Molina. E c'è anche la pista Zanotti

L'Inter continua a cercare soluzioni per la fascia destra dopo l'infortunio accorso a Denzel Dumfries. Sfumato Joao Cancelo, tra gli obiettivi di Giuseppe Marotta e degli altri uomini mercato c'è pure Nahuel Molina, esterno che ha il contratto in scadenza nel 2027 con l'Atletico Madrid. Nelle ultime gare dei Colchoneros è rimasto in panchina e non è più così certo di far parte del progetto degli spagnoli, anche perché Simeone potrebbe lasciare a fine stagione.

Non è da escludere neanche la pista che porta al ritorno di Mattia Zanotti, che al Lugano sta facendo una discreta carriera. La società di Viale della Liberazione vanta una percentuale sulla rivendita e quindi l'operazione non sarebbe troppo onerosa. Da capire invece che cosa ne sarà di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij: Inzaghi, che ha detto no al Manchester United per rimanere all'Al Hilal, non ha abbandonato l'idea di portarne uno in Arabia Saudita.