Atletico, rischio collasso. Molina: "PSV? Obbligo di far bene anche in trasferta. Lo spogliatoio..."

L'Atletico Madrid deve vincere se vuole entrare nella top 8 di Champions League ed evitarsi gli intricati playoff, ma sulla sua strada domani a Eindhoven ci sarà il PSV. Nahuel Molina, terzino destro dei colchoneros, ha parlato con i media alla vigilia della sfida, dopo essersi presentato in conferenza nella precedente gara contro l'Inter (vinta 2-1): "Arriviamo da due sconfitte che erano partite importanti per noi", fa notare il giocatore argentino, a proposito dei ko con Barcellona prima e Athletic Bilbao sabato scorso.

"Lo spogliatoio sta bene, sappiamo che dobbiamo migliorare e che dobbiamo stare tutti uniti come sempre", ha però puntualizzato Molina. "Domani avremo un’altra occasione per rappresentare questo club e dare il massimo". Dopo un inizio di stagione balbettante e senza tanti minuti dalla sua, Simeone non lo toglie dal campo ormai da 5 gare di fila: "La titolarità va di partita in partita. Penso a continuare a migliorare sia se gioco in campo sia se resto in panchina. Penso a fare del mio meglio per la squadra".

Un pensiero sul PSV: "Sappiamo che è un avversario molto forte che sta facendo bene in Champions. Mi aspetto una partita difficile. Credo che possiamo fare bene e ottenere un grande risultato". Come al suo allenatore, anche a Molina è stato domandato del rendimento a singhiozzo tra trasferta e casa in Champions: "Alla fine è così. Una volta in casa, un’altra in trasferta. Con i nostri tifosi ci sentiamo molto a nostro agio. Questo club però ti chiede di far bene anche in trasferta. C'è l'obbligo".